Italia, lo sfogo di Mancini in diretta: “Questo è un problema”

Roberto Mancini ha tenuto in giornata una conferenza stampa, dove c’è stato un suo sfogo sulla situazione della sua Italia.

Dopo un primo mese fittissimo di partite, la Serie A si ferma per la prima volta. Il campionato, infatti, tornerà tra due settimane per dare spazio alla Nazionale di Roberto Mancini che dovrà affrontare nei prossimi giorni due gare di Nations League.

L’Italia, infatti, sfiderà venerdì a San Siro l’Inghilterra e poi volerà alla volta dell’Ungheria per giocare contro la squadra del tecnico italiano Marco Rossi. Queste due gare saranno importanti per gli uomini di Roberto Mancini, considerando che sono terzi in classifica nel proprio girone di Nations League.

Lo stesso CT ha tenuto in giornata una conferenza stampa per introdurre le prossime due partite della sua squadra: “Siamo in gruppo che può accadere ancora di tutto. Dobbiamo cercare di vincere entrambe le gare se vogliamo arrivare primi”. Mancini si è poi sfogato su un problema antichissimo della sua Nazionale.

Italia, lo sfogo di Mancini sulla mancanza di attaccanti: “E’ un problema”

L’allenatore azzurro, di fatto, si è lamentato dei pochi bomber italiani in circolazione: “Questo è un problema. Sicuramente è un dato anomalo, ma da tempo che le nostre squadre hanno un attaccante straniero. L’unico, e da un po’ di tempo, è Ciro Immobile. Speriamo che questo non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 centravanti che possano dare un futuro alla nostra Nazionale”.

Roberto Mancini ha poi concluso il suo intervento: “Situazione degli infortunati? Verratti non ce la fa, mentre per Tonali non dovrebbe essere nulla di grave. Pellegrini lo valuteremo fino a domani, Politano sta abbastanza bene. Fino a dicembre per noi sarà molto difficile, ma dobbiamo ritrovare l’entusiasmo che ci ha spinto a vincere l’Europeo“.