Milan, che tegola per Pioli: si fa male e lascia la Nazionale

Il big del Milan si fa male e lascia il ritiro della Nazionale: un’altra tegola per Pioli dopo Calabria

La sconfitta di ieri contro il Napoli, da parte del Milan, è stata anche condizionata dalle sostituzioni di Stefano Pioli all’intervallo. Come dichiarato dall’allenatore rossonero, infatti, Kjaer è uscito perché ammonito, ma l’attenzione era puntata su Davide Calabria. Il terzino destro italiano ha marcato Khvicha Kvaratskhelia, che lo ha fatto ammonire. Ma Pioli, nel postpartita, ha precisato che la sostituzione in favore di Dest è avvenuta per un problema muscolare.

Il Milan non voleva, dunque, rischiare problemi più seri per Calabria, impegnato con un cliente scomodissimo. Da quella parte è poi nato il fallo da rigore di Dest, saltato facilmente da Kvaratskhelia. Ma ora, Pioli dovrà valutare anche l’infortunio accorso a Theo Hernandez, che anche ieri durante la partita ha accusato dei problemi ma ha preferito restare in campo.

Milan, Theo Hernandez lascia il ritiro della Francia per infortunio

Attraverso un comunicato ufficiale, la Nazionale francese ha reso noto che Theo Hernandez ha riportato uno strappo all’adduttore destro. Lascia dunque il ritiro e tornerà a Milano, probabilmente per sottoporsi a ulteriori controlli. Quel che è certo fino qui, è che salterà le partite di Nations League contro Austria e Danimarca. Per rimpiazzare il terzino sinistro del Milan, Deschamps ha convocato Digne.

Senza dubbio la scelta di Pioli e di Theo Hernandez di continuare la partita potrebbe costar caro al Milan per le prossime settimane. Ma era un rischio che andava corso: da quella parte, infatti, è nato il gol del momentaneo 1-1 del Napoli. In questo caso la sosta delle Nazionali arriva al momento giusto. I rossoneri alla ripresa affronteranno prima l’Empoli, poi Chelsea e Juventus. E avere il terzino al massimo della forma sarà determinante.