“Incontro nei prossimi giorni”: colpo di scena Inter, Marotta ha deciso

Beppe Marotta, dopo la sconfitta della sua Inter contro l’Udinese, è stato protagonista di un colpo di scena.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Viktoria Plzen, l’Inter di Simone Inzaghi ha perso domenica contro l’Udinese con il risultato di 3-1. I nerazzurri sono passati anche in vantaggio con la bellissima punizione di Barella, ma poi sono crollati sotto i colpi della squadra di Andrea Sottil.

La ‘Beneamata’, di fatto, ha sofferto per tutta la gara la velocità e la la forza fisica dell’Udinese, che è ormai è la vera sorpresa di queste prime sette giornate di campo. L’Inter, invece, insieme alla Juventus, deve essere sicuramente inserita tra le delusioni di questo primo scorcio di stagione.

L’Inter, infatti, ha già perso quattro volte in questo primo mese dell’annata 2022/23: ben tre in campionato ed una in Champions. Tuttavia quello che sta facendo più preoccupare i tifosi nerazzurri è l’involuzione della squadra di Simone Inzaghi. Proprio quest’ultimo è finito sotto il ciclone delle critiche per alcune scelte discutibili, ma da Beppe Marotta è arrivato un segnale molto importante.

Colpo di scena nell’Inter: contatto telefonico tra Marotta e Inzaghi

Come quanto scritto da ‘La Repubblica’, infatti, c’è stato un contatto telefonico tra il dirigente nerazzurro e lo stesso Simone Inzaghi. I due hanno fissato un incontro alla Pinetina che si terrà nei prossimi giorni.

In casa nerazzurra, sempre come scritto dal quotidiano, nessuno ha l’intenzione di nascondere i problemi che stanno attanagliando la squadra di Simone Inzaghi, ma c’è ancora la consapevolezza che il campionato è appena cominciato ed ogni discorso per l’Inter è ancora tutto aperto.