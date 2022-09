“Esclusa dall’Uefa”: è ufficiale, un’altra mazzata per la nazionale

La UEFA prende un’altra pesante decisione circa la Nazionale, che non farà parte di EURO2024: i dettagli.

Il Comitato Esecutivo della UEFA in data odierna si è riunito a Havr, in Croazia, circa la procedura da attivare per l’organizzazione di EURO 2024. In particolar modo si sono definiti ulteriormente i criteri in vista del sorteggio che si terrà il prossimo 9 ottobre alle ore 12:00 a Francoforte. Dopo l’edizione itinerante, il torneo continentale tornerà ad avere una sede fissa per la sua intera durata e sarà la Germania. L’Italia si presenterà, qualora riuscisse a qualificarsi, come campione in carica.

Mancano all’incirca due anni e vari equilibri potrebbero ancora cambiare, ma ci sono dei fondamentali stabiliti che non verranno alterati. Fra questi, la Germania in qualità di paese ospite si qualificherà direttamente alle fasi finali, quindi non sarà sottoposta al sorteggio.

Una decisione che è un ritorno al passato, poiché l’edizione del 2020 disputatasi nel 2021 ha invece visto ciascuna Nazionale in gara fin dal principio, non avendo un paese ospitante di riferimento.

EURO 2024, la Russia esclusa: la decisione della UEFA

La decisione di maggior impatto presa dall’organizzazione è che la Federacalcio russa sarà esclusa dal partecipare. L’annuncio è arrivato dalla stessa UEFA, che aveva adottato la misura già per ciò che concerne la Nations League e i Mondiali di Qatar 2022, a causa del conflitto con l’Ucraina.

Quanto stabilito resterà tale fino a nuovo avviso. Evidentemente si attenderà il termine prima o poi pacifico degli scontri armati. Tutte le squadre russe sono attualmente sospese dalle competizioni dopo la decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, confermata anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022.