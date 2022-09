Colpo di scena Juventus, ora si fa sul serio: “L’hanno contattato”

Clamorosa indiscrezione sul futuro della Juventus: secondo ‘Il Giornale’ la Juventus avrebbe contattato l’uomo con cui cercare la svolta

La Juventus vive giorni di perplessità. L’avvio non è stato lanciato come ci si sarebbe aspettati e la dirigenza non è felice della situazione ma, almeno per il momento, Allegri rimane al suo posto. Il tecnico bianconero è stato messo in discussione da Nedved ma non da Agnelli e Arrivabene che, anche in virtù delle finanze del club, hanno deciso di confermare il toscano.

Una svolta però la società bianconera continua a ricercarla e un commento de ‘Il Giornale’ apre ad una clamorosa indiscrezione. Secondo il quotidiano milanese, infatti, la formazione juventina starebbe valutando l’idea di aggiungere un direttore sportivo.

Juventus, contattato Petrachi: il ds ex Torino e Roma è amico di Antonio Conte

La notizia, come detto, è stata ‘sganciata’ da ‘Il Giornale’. Secondo la testata lombarda, il club del presidente Andrea Agnelli avrebbe contattato Gianluca Petrachi, fermo dopo l’esperienza alla Roma. Il direttore sportivo peraltro è un ex Torino e dunque conosce bene la città mentre ha vissuto l’ambiente bianconero da ‘rivale’ negli ultimi anni.

‘Il Giornale’ parla sostanzialmente di voci di corridoio: “La Juventus si sussurra abbia contattato Gianluca Petrachi”, scrive. “Sarri, Pirlo e lo stesso Max (Allegri), dicono che il problema è anche e forse soprattutto dietro la scrivania”, continua.

A questo proposito, dunque, da registrare anche un altro dettaglio perché Gianluca Petrachi è molto amico di Antonio Conte. Il tecnico leccese è stato nuovamente accostato alla panchina della Juventus nell’ultimo periodo ma fino al termine di questa stagione è legato al Tottenham. Un eventuale arrivo di Petrachi potrebbero avvicinare Conte ad un ritorno a casa? Questo “è un altro discorso”, “ a quel punto solo il tempo dirà se per l’ex capitano il ritorno sulla panchina bianconera resterà impossibile”, conclude ‘Il Giornale’.