Calciomercato Sampdoria, Lanna cala le firme: pronti cinque contratti

Ultima in classifica la Sampdoria ha annunciato l’ingresso in rosa di cinque nuovi giocatori per inseguire una difficile salvezza.

Il derby ligure con lo Spezia avrebbe dovuto dire molto sul futuro della Sampdoria e così purtroppo è stato. La sconfitta, incassata in rimonta dopo l’illusorio vantaggio firmato da Sabiri, ha reso evidenti i limiti di una squadra che dopo 7 giornate occupa l’ultimo posto in classifica in Serie A. I blucerchiati hanno conquistato appena 2 punti, frutto di altrettanti pareggi, e inseguono ancora la prima vittoria.

Una situazione davvero difficile quella del club ligure. Che dopo la rocambolesca salvezza ottenuta la passata stagione sperava di soffrire molto meno in quella appena cominciata. Così non sarà, e se il futuro del tecnico Marco Giampaolo appare sempre più in bilico bisogna anche dire che la rosa messa a disposizione dalla società non sembra di primissimo livello.

Come uscire da un momento tanto difficile? Alla ricerca di soluzioni immediata la Samp si è rivolta al proprio settore giovanile, e con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha annunciato la promozione di cinque giovani calciatori che hanno firmato il loro primo contratto da professionista e, presumibilmente, saranno a disposizione della prima squadra.

Sampdoria, cinque giovani diventano professionisti

I cinque nuovi professionisti sono Ardijan Chilafi, versatile centrocampista italo-macedone, l’esterno ambidestro Lorenzo Malagrida, il terzino e centrale difensivo Francesco Migliardi, il mediano difensivo Flavio Paoletti e il centrocampista offensivo Simone Pozzato.

Migliardi e Paoletti hanno firmato un contratto biennale, in scadenza dunque a giugno 2024. Scadenza 2025 invece per Chilafi, Malagrida e Pozzato. Si tratta di giocatori nati tra il 2003 e il 2004, dunque con un’età compresa tra i 17 e i 19 anni, nessuno ancora sceso in campo come professionista in Serie A.

Basteranno questi rinforzi per inseguire una salvezza che sembra già complicatissima? Difficile essere fiduciosi, probabile che il club a gennaio provi comunque a intervenire sul mercato in modo più deciso rispetto a quanto fatto in estate. Sperando che non sia troppo tardi.