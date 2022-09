“È un problema”: allarme Donnarumma, è arrivata un’altra batosta

Donnarumma, è arrivata l’ennesima batosta. Nonostante sia titolare, l’ex stella del PSG è netto e duro: rivelazione improvvisa.

Il Paris Saint-Germain ha deciso di puntare con forza su Gianluigi Donnarumma. Dopo l’alternanza dello scorso anno con Keylor Navas, il portiere ex Milan ha finalmente preso lo spazio desiderato, diventando titolare dei pali del PSG. Il club francese, dopo tante polemiche e tante partite in cui Gigio ha visto solo panchina, ha dato spazio all’estremo portiere italiano.

Nonostante in otto giornate di campionato di Ligue 1 2022/2023 il PSG abbia subito solamente quattro gol, garantendosi il primato di squadra meno battuta del torneo francese, qualcuno storce il naso a proposito delle prestazioni di Donnarumma.

PSG, attacco a Donnarumma: parla l’ex portiere Jerome Alonso

Intervenuto a ‘Le Parisien’, l’ex portiere del PSG Jerome Alonso, oggi opinionista di ‘Amazon Prime Video’, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Io credo che dopo la sconfitta contro il Real Madrid di marzo scorso si sia rotto qualcosa. Nonostante l’alternanza, prima di quella gara sembrava che Donnarumma spingesse, ma adesso secondo me qualcosa è cambiato”.

Poi prosegue: “Gigio mi dava una sensazione di solidità, ma oggi la sensazione che ho è quella che sia un colosso con i piedi di argilla. E’ evidente che anche i difensori non giochino insieme a lui come sei mesi fa. Il vero problema è che non c’è Sergio Rico in panchina. Avere Keylor Navas alle tue spalle non è lo stesso, anche se Navas è uno dei migliori cinque al mondo tra i portieri. Galtier si fida ciecamente di Donnarumma? Allora rischia di creare un problema nello spogliatoio”.