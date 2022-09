“E’ incredibile!”: Lotito-Immobile, attacco durissimo del presidente

Attacco durissimo da parte di Claudio Lotito. L’argomento è Ciro Immobile, il patron non ci sta e sbotta anche contro i giornalisti.

Avvio di stagione altalenante per la Lazio, che ha portato due vittorie di fila in campionato anche se intervallate dalla brutta sconfitta patita in Europa League per mano del Midtjylland. La compagine biancoceleste, al netto di qualche difficoltà patita in avvio, sta cercando una propria quadra. La vittoria contro l’Hellas, poi quella larga contro la Cremonese, ed un protagonista indiscusso: Ciro Immobile.

Ad oggi l’attaccante nativo di Torre Annunziata è ad un solo gol di distanza dal capocannoniere della Serie A (Marko Arnautovic), ed è il perno di una squadra che tiene il proprio gioco proprio sulla pericolosità sotto porta di uno dei bomber più importanti del nostro campionato.

Nell’ambiente biancoceleste c’è grande consapevolezza di quella che è l’importanza di Immobile per tutta la piazza. Sarà proprio per questo che, in queste ore, il presidente Claudio Lotito si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo legato proprio all’attaccante classe ’90.

Lazio, attacco durissimo di Lotito: occhi puntati su Immobile

Il patron della squadra capitolina non ci sta. E’ cosi che ha voluto prendere di petto la situazione legata a quello che è il riconoscimento da parte del contesto nazionale. “Trovo incredibile che un giocatore così non sia celebrato come merita”, ha sbottato Lotito ai microfoni di ‘Leggo’.

“La Lazio non vuole trattamenti di favore da nessuno. E lo stesso vale per i suoi calciatori Vorrebbe soltanto che fosse guardata la realtà”, ha ancora detto il presidente biancoceleste. Un atteggiamento, quello nei confronti di Immobile, che Lotito non trova conferme con quella che è l’importanza di un giocatore che ha fatto tanto in questi anni non soltanto per la Lazio, ma anche per la nazionale.

“Un giocatore che segna moltissimi gol da anni, che è sempre decisivo, con colpi da grande giocatore, va sui giornali per vicende che nulla hanno a che vedere con le sue qualità umane e sportive”, ha ancora proseguito il predicente. L’attacco, dunque, è anche alla stampa, che in queste settimane si è soffermata sui problemi dell’attaccante col fisco.