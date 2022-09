Serie A, esonero e ribaltone: la rivelazione spiazza, ultimatum del club

Sono giorni fermi in Serie A. Il nostro campionato è fermo per la sosta per le Nazionali. Diverse squadre valutano il proprio futuro.

Con l’ultimo turno di Serie A è terminata la prima fase della stagione, un campionato che ha riservato finora tante sorprese. Siamo arrivati alla sosta con Atalanta e Napoli in vetta, sorprese del calibro dell’Udinese e squadre nettamente in difficoltà, quasi crisi, come Inter e Juventus.

Le panchine di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri non sono così sicure e le prossime sfide, al rientro dalla sosta, saranno molto importanti per entrambi. Inter e Juve non sono però le uniche squadre in difficoltà e ci sono diverse panchine a rischio all’interno del nostro campionato.

La Sampdoria di Marco Giampaolo è ultima in classifica con soli 2 punti e 0 vittorie all’attivo. La squadra blucerchiata ha ceduto diverse pedine importanti nel corso dell’ultima sessione di calciomercato e l’obiettivo principale è la salvezza. La squadra sta trovando grosse difficoltà e la panchina del tecnico è a forte rischio.

Serie A, la panchina di Giampaolo è in bilico

Secondo quanto riportano i colleghi del Secolo XIX sono in arrivo novità positive per il tecnico. ieri si è tenuto un Cda della società e la società ha deciso di confermare il tecnico almeno fino al rientro. La Sampdoria è in difficoltà ed è a caccia di vittorie, ma per Giampaolo sarà decisivo il match al rientro contro il Monza.

Il quotidiano sottolinea che un’eventuale sconfitta non sarà tollerata dalla dirigenza e nel caso Giampaolo verrebbe sicuramente sostituito. Una sfida particolare visto che proprio il Monza è il club di Serie A che ha effettuato il primo esonero nel nostro campionato, con l’addio di Stroppa sostituito da Raffaele Palladino.