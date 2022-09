Roma, salti di gioia per Mourinho: esultano anche i tifosi

Durante la sosta di campionato arriva un’ottima notizia per la Roma e José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo.

L’ultima sfida di campionato prima della pausa Nazionali ha decisamente impensierito la Roma. I giallorossi non sono riusciti a ottenere i tre punti contro l’Atalanta e poco prima della sfida Paulo Dybala è stato costretto a dare forfait a causa di un problema muscolare, rivelatosi poi un affaticamento.

Il giocatore ha stretto i denti e non avrebbe rinunciato per nulla al mondo alla convocazione del Ct Scaloni per le gare dell’Argentina contro Honduras e Giamaica. Per l’attaccante della Roma è la grande occasione per giocarsi le chance a disposizione e sperare in una chiamata per i Mondiali di Qatar del 2022.

In tal senso il trasferimento alla Roma gli ha giovato quanto lo ha fatto lui stesso al gioco di Mourinho, che oggi sorride dopo lo spavento iniziale.

Roma, dall’Argentina ottime notizie su Dybala: le ultime

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, da Miami, dove l’Argentina è in ritiro, giungono ottime notizie. Paulo Dybala ha ripreso gli allenamenti col gruppo, scongiurando così il pericolo di una lesione muscolare. Ciò significa che la Roma potrà usufruire delle sue prestazioni, al ritorno.

D’altronde, l’impegno che Mourinho continua a preparare con i giocatori rimasti a disposizione è il grande impegno da cartello contro l’Inter di Inzaghi, che nel contempo cerca conferme a causa del periodo estremamente difficile e scarno di risultati. L’unica nota negativa è che Dybala sarà di rientro in Italia soltanto la sera prima della partenza per Milano, quindi non avrà modo di prepararsi appieno con i compagni della Roma. Basterà evidentemente la gioia per la convocazione in Nazionale e anche la rivincita contro l’Inter, che in estate l’ha corteggiato e poi lasciato andare.