Colpo di scena Donnarumma: la notizia questa volta è impensabile

Dopo le dichiarazioni di Leonardo Bonucci, in queste ore c’è stato un colpo di scena su Gianluigi Donnarumma.

Dopo un primo mese di stagione caratterizzato da un intensissimo tour de force, i vari campionati si sono fermati per permettere alle nazionali sia di preparare il prossimo Mondiale in Qatar che di giocare alcune gare di Nations League.

L’Italia di Roberto Mancini, che come tutti sappiamo sarà ancora una volta solo spettatrice della massima competizione calcistica, infatti, scenderà in campo per le gare di Nations League contro l‘Inghilterra di Southgate e l’Ungheria del ct italiano Marco Rossi. Si sa che quando c’è la Nazionale uno degli argomenti più gettonati è Gianluigi Donnarumma.

Lo stesso Leonardo Bonucci ha parlato in giornata proprio dell’estremo difensore del PSG: “Eventuali fischi per Gigio? Chi fischia un giocatore dell’Italia, secondo il mio parere, è una persona senza cervello. Non credo che debba essere fischiato solo perché ha compiuto una scelta”. Oltre alle parole del giocatore della Juventus, ci sono state altre dichiarazioni su Donnarumma.

Donnarumma, arriva il colpo di scena di Galliani: “Stava per firmare con l’Inter

Adriano Galliani, infatti, al ‘Festival dello Sport organizzato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ a Trento’ si è soffermato proprio sul portiere: “Lo ricordo nella Coppa vinta nel 2016. Mauro Bianchessi un giorno entrò nel mio ufficio e mi disse che Donnarumma era il più forte in assoluto, ma anche che stava per firmare con l’Inter. Riuscii a prenderlo per il Milan quando aveva 14 anni”.

L’amministratore delegato del Monza ha poi concluso il suo intervento su Donnarumma: “A 16 anni ha esordito in Serie A e nell’Europeo vinto dall’Italia di Roberto Mancini è stato eletto come miglior giocatore della manifestazione, non come miglior portiere. Tuttavia, purtroppo, la memoria nel calcio è molto corta”.