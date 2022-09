“Potrei…”: Italia-Mondiali, c’è la rivelazione che spiazza tutti

Italia fuori dai Mondiali, intanto arriva la rivelazione che spiazza tutti i tifosi. La battuta esce fuori all’improvviso.

L’esclusione al prossimo Mondiale fa ancora male. Soprattutto adesso, che tra Nations League e amichevoli, tutte le interessate si preparano alla spedizione di Qatar 2022, mentre l’Italia resterà ancora a casa a guardare. Un qualcosa che non è stato ancora digerito dal nostro movimento, che però deve iniziare a guardare avanti.

Anche perché il nuovo ciclo tecnico di Roberto Mancini ha il compito di rialzarsi e ritornare laddove il CT era già riuscito nell’impresa. La vittoria dell’Europeo è stata certo macchiata dalla gara contro la Macedonia del Nord, ma resta un faro su quello che questa Nazionale è ancora capace di poter fare e raggiungere.

E i giovani di talento, adesso, non mancano: sono tanti i ragazzi e le promesse che Mancini sta provando a compiere nella sua Italia, anche grazie all’aiuto di qualche veterano.

Italia-Mondiali, la rivelazione di Buffon spiazza tutti: il motivo

Veterano come Gigi Buffon, o almeno è quanto venuto fuori dalla battuta dell’ex Juventus durante il Festival dello sport di Trento. Alla domanda sul suo eventuale e prossimo ritiro, l’attuale portiere del Parma ha scherzato così: “Ho preso parte a due Mondiali e avrei potuto farne altri due. Quindi perché smettere? Anzi, a 58 anni potrei addirittura fare il sesto mondiale…”.

Una battuta condita ovviamente da una grossa risata, che però ha spiazzato simpaticamente tutti i tifosi del Parma e quelli della Nazionale. Buffon proprio non vuole saperne di dire addio al calcio giocato: “Cerco sempre di spostare i miei limiti, le cose banali mi annoiano da morire”. Banale come non lo è mai stato e continua a non esserlo un campione del Mondo come l’ex capitano della Juventus.