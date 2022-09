Mondiali, colpo di scena in panchina: la Nazionale può cambiare tutto

Mancano solo due mesi ai prossimi Mondiali, ma in una Nazionale potrebbe esserci un grande colpo di scena.

I vari campionati il prossimo weekend saranno fermi per permettere alle nazionali di giocare sia di giocare alcune amichevoli per preparare il prossimo Mondiale in Qatar che alcune gare di Nations League.

L’Italia di Roberto Mancini, infatti, è attesa dal doppio confronto con l’Inghilterra e con l’Ungheria del ct italiano Marco Rossi. Gli azzurri sfideranno domani sera a San Siro gli inglese, mentre lunedì giocheranno in trasferta contro il team ungherese.

Queste settimane per la Nazionale campione d’Europa l’anno scorso non saranno sicuramente facili, visto che non è riuscita a staccare il pass per volare in Qatar per disputare la massima competizione calcistica. Tuttavia anche in un’altra squadra ci potrebbe essere a breve un importante scossone.

Mondiali, colpo di scena nella Spagna: il futuro di Luis Enrique è ancora incerto

Di fatto, a due mesi dall’inizio del Mondiale, il futuro di Luis Enrique sulla panchina della Spagna è ancora incerto. A confermarlo è stato lo stesso Luis Rubiales, presidente della Federazione iberica: “José Francisco Molina, direttore sportivo della Nazionale, io e il CT ci siamo incontrati mesi fa ed abbiamo deciso insieme di aspettare la conclusione dei Mondiali per prendere una decisione definitiva. Nulla è cambiato da allora”.

Sul destino dell’ex allenatore della Roma e del Barcellona, quindi, c’è ancora molta incertezza, considerando che il suo contratto con la Spagna scadrà proprio al termine dei Mondiali in Qatar. I tifosi iberici, intanto, sperano che Luis Enrique gli regali la seconda Coppa del Mondo.