“Visita alla Continassa”: Juventus, tutto vero. Ha firmato col club, è ufficiale

La Juventus accoglie il nuovo arrivato nella famiglia bianconera: è tutto vero, ha firmato con il club e ora è ufficiale. Ecco di chi si tratta.

La Juventus pensa a come poter ripartire al meglio, già dopo la sosta delle nazionali per la Nations League. Con ottobre si torna in campo e Massimiliano Allegri deve ripartire nel modo migliore possibile, dopo i diversi passi falsi registrati fin qui. Nel frattempo, il club ha emanato anche un annuncio particolare.

Da un lato, quindi, c’è la necessità di ritornare a fare ben in campionato di Serie A e di mettercela tutta per salvare il percorso diventato complicato in Champions League. Il club però è anche a livello societario in continuo movimento.

Per questo motivo è perciò arrivato un comunicato inaspettato, ma carico di entusiasmo, riguardante proprio un ex giocatore della Vecchia Signora. Ritorno che regala felicità al gruppo e ad Agnelli. Queste le parole pubblicate dalla Juve.

Juventus, arriva il comunicato in merito alla new entry nel club: Giovinco entra a far parte della Juventus Academy

“Giovinco entra a far parte della Juventus Academy Toronto!”, annuncia trionfante la Juventus tramite i propri canali ufficiali. Nel comunicato ufficiale, quindi, il club ha fatto sapere: “Sebastian Giovinco entra nella famiglia Juventus Academy: l’ex giocatore bianconero farà parte della Juventus Academy Toronto”.

“Oggi – si legge in conclusione – Giovinco ha anche visitato la Continassa“. Nell’ambiente bianconero la gioia è tanta e la deduzione più logica sembrerebbe ora essere quella secondo cui il giocatore possa dire addio, con questa decisione, al calcio giocato. Può iniziare una nuova vita per lui, arricchita da un nuovo impegno professionale.