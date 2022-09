Ribaltone in Serie A, club in vendita: incontro in corso con lo sceicco

Serie A, il club è in vendita. Videochiamata tra le parti nel pomeriggio: in Italia può arrivare un ricco sceicco.

C’è aria di cambiamento in Serie A. La Sampdoria vive momenti concitati. Approfittando della sosta del campionato, il club blucerchiato si è messo al lavoro per fare il punto della situazione. Solo qualche giorno fa, la dirigenza del club ligure ha ribadito la fiducia a Marco Giampaolo nonostante il momento decisamente negativo e l’avvio inaspettato.

Solo due punti sono un bottino magro. Nonostante ciò Giampaolo sembra destinato a continuare la sua avventura in panchina. Dopo il Consiglio di Amministrazione, in casa Sampdoria c’è attesa e curiosità. Il motivo? Oggi c’è stata una video call tra Gianluca Vidal, il trustee, gli advisor di Lazard, ovvero la banca americana che lavora per trovare il giusto acquirente al club, ed un procuratore che cura gli interessi di Kalib Falehb Al Thani in Europa.

Serie A, lo sceicco Al Thani interessato alla Sampdoria

Lo sceicco si è dimostrato interessato ad acquisire le quote della Sampdoria ed a diventare il nuovo presidente del club blucerchiato. Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, lo sciecco Al Thani sembra fare sul serio. Al termine della chiamata, infatti, sarebbe già stata formalizzata una prima offerta. Una proposta di acquisto interessante da non sottovalutare.

Mancherebbero ancora, però, le garanzie bancarie del caso, senza le quali l’offerta non potrà essere presa in considerazione in via ufficiale. Entro circa dieci giorni si potrà saperne di più a tal proposito. Oltre allo sceicco Al Thani, però, ci sarebbero anche due cordate di imprenditori tra USA ed Inghilterra. Un quarto soggetto, invece, non è ancora identificato: su di lui vige il massimo riserbo.