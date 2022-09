L’Italia umilia di nuovo l’Inghilterra: il disastro ora è ufficiale

La sconfitta contro l’Italia ufficializza il disastro dell’Inghilterra di Southgate: ecco perché San Siro costerà carissimo ai Tre Leoni.

Come a Wembley, seppur con tanti volti diversi e con un’emozione certamente lontana parente di quella provata nella magica notte londinese. L’Italia batte ancora l’Inghilterra di Southgate, stendendo i Tre Leoni con una rete fantastica di Giacomo Raspadori. Una rete che ha mandato in delirio gli azzurri e all’inferno gli avversari proveniente dall’oltremanica.

D’altronde, la sconfitta di San Siro ora inguaia per davvero la Nazionale di Sua Maestà e condanna l’Inghilterra a dover rifare tutto da capo per la prossima edizione di Nations League. Un vero disastro, che i tifosi dei Tre Leoni additano al commissario tecnico Southgate.

Quest’ultimo, infatti, è ritenuto artefice del disastro nella finale dello scorso Europeo contro l’Italia di Mancini. Così come adesso è ritenuto l’artefice di un tracollo che vede una rosa forte e piena zeppa di campioni venire calpestata a pochi mesi dal Mondiale di Qatar 2022.

L’Italia costa carissimo all’Inghilterra: ecco il motivo

Proprio come un anno fa, l’Italia costa nuovamente carissimo all’Inghilterra. Con la sconfitta di San Siro, i britannici terminano matematicamente all’ultimo posto del girone questa edizione di UEFA Nations League. Un risultato che porta i Tre Leoni a retrocedere in maniera ufficiale dalla Lega A alla Lega B, mentre gli azzurri andranno a giocarsi il primo posto del gruppo contro l’Ungheria di Marco Rossi.

Fatta dunque la frittata da Southgate e i suoi ragazzi. Nonostante appaia tra le grandi favorite per il prossimo Mondiale (almeno sulla carta), l’Inghilterra sarà costretta a ripartire dalle retrovie della prossima Nations League. Un duro colpo per il morale e anche per il ranking dei Tre Leoni, che adesso sono chiamati a reagire quanto prima all’ennesima umiliazione rimediata contro l’Italia.