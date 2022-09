Raspadori fa volare l’Italia: Mancini stende ancora l’Inghilterra

Bella e importante vittoria dell’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri trionfano grazie alla rete decisiva di Giacomo Raspadori.

Grande e importantissima vittoria dell’Italia di Roberto Mancini. La Nazionale azzurra batte meritatamente l’Inghilterra a San Siro, vincente grazie ad una magia del ‘napoletano’ Giacomo Raspadori e resta in lizza per la vittoria del girone. Gli azzurri si giocheranno la qualificazione a Budapest dove necessitano della vittoria contro l’Ungheria, clamorosamente vincente in Germania.

Mancini punta sul 3-5-2 e la coppia degli ex Sassuolo Raspadori e Scamacca mentre gli ospiti puntano sulla voglia di riscatto di Harry Kane. Gli azzurri partono benissimo e creano qualcosa in più, complice la mossa dell’uomo in più a centrocampo. Nessun particolare intervento di Pope ma un predominio della Nazionale di casa.

Nella ripresa l’Inghilterra prova a farsi vedere ma Donnarumma resta senza quasi mai intervenire. Dimarco si rende molto pericoloso, gli azzurri sbloccano però il match grazie ad una magia di Raspadori. L’attaccante del Napoli insacca con una magia che infila l’incolpevole Pope.

Italia, Donnarumma risponde a Kane

Dopo il gol cambi da ambo le parti e Donnarumma risponde alla grande con un doppio intervento al tiro di Kane. L’Inghilterra prova a reagire, ma la difesa azzurra, guidata da un ottimo Bonucci, risponde colpo su colpo e mantiene il risultato fino alla fine.

Nel finale Gabbiadini si divora la rete del raddoppio e sul prosieguo dell’azione Dimarco è sfortunato con il palo. Gli azzurri resistono e nel finale sfiorano ancora il gol con Cristante, finisce ‘in gloria’ e l’Italia prova a far dimenticare l’eliminazione Mondiale. Bella vittoria degli azzurri.