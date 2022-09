Calciomercato Juventus, il colpo di Agnelli può arrivare gratis: è tutto vero

La Juventus, alle prese con il rosso di bilancio, studia le prossime operazioni: il prossimo colpo può firmare a parametro zero.

Dal CdA, come previsto, non è arrivata alcuna decisione in merito al futuro di Massimiliano Allegri. Nel corso del summit di ieri, infatti, a finire sotto i riflettori è stata la perdita di bilancio da 250 milioni. Un vero e proprio “profondo rosso” già noto alla Juventus, che da ormai qualche mese ha cambiato strategia sul mercato tagliando ingaggi pesanti e dando maggiore fiducia ai talenti cresciuti nel vivaio bianconero come ad esempio Fabio Miretti e Niccolò Fagioli.

Il club, nei prossimi mesi, provvederà a contenere ulteriormente le spese non rinnovando il contratto di alcuni giocatori in scadenza nel 2023. È il caso, ad esempio, di Adrien Rabiot che percepisce 7 milioni netti all’anno. Il tecnico bianconero lo stima molto (“fa almeno 13-14 cose giuste in ogni partita”) tuttavia il compenso del centrocampista rappresenta un vero macigno per le già martoriate casse della società.

In estate, per lui, si era fatto avanti in maniera concreta il Manchester United ma alla fine l’operazione non è andata in porto a causa delle richieste economiche della madre del calciatore, Veronique, ritenute eccessive dai Red Devils. Il divorzio quindi, salvo sorprese, andrà in scena al termine dell’attuale stagione. Stesso discorso per Alex Sandro (6 milioni), in netto calo negli ultimi anni. La dirigenza è pronta a lasciarlo andare ed intanto ha già individuato il suo sostituto: Alex Grimaldo.

Juventus, il colpo di Agnelli può arrivare gratis: la strategia

Il terzino del Benfica ha iniziato in maniera positiva la stagione, mettendo a referto una rete e 3 assist in 13 apparizioni complessive. La Juventus ha avuto modo di osservarlo da vicino, in occasione della partita di Champions League vinta a Torino dai lusitani, e in questi giorni ha iniziato a studiare il colpo.

Il suo contratto scade a giugno e fin qui, come confermato su Twitter da Nicolò Schira, gli incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra sul rinnovo. Lo spagnolo, quindi, a partire da febbraio potrà quindi firmare a parametro zero per un’altra squadra. Ingaggiarlo, in ogni caso, non si preannuncia facile visto su di lui ci sono pure Manchester City, Barcellona ed Atletico Madrid.