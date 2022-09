Inter, finalmente una gioia nel pieno della crisi: esulta anche Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata al riscatto dopo le ultime prestazioni. Dopo la sosta i nerazzurri affronteranno Roma e Barcellona.

Questa prima fase della stagione non è stata certamente all’altezza delle aspettative in casa Inter. La squadra di Inzaghi è alle prese con importanti problematiche, non solo societarie, e la situazione non è affatto facile. Gli ultimi risultati hanno messo in allarme i tifosi e lo stesso tecnico non è sicurissimo della propria posizione.

La squadra, seconda in classifica lo scorso anno, ha già subito quattro sconfitte tra campionato e Champions League e vede già a rischio diversi obiettivi stagionali. La qualificazione agli Ottavi di Champions appare complicata e la squadra italiana deve far bene nel doppio confronto con il Barcellona di Xavi.

Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti per il club catalano e di conseguenza anche per la squadra di Inzaghi. Il Barcellona è alle prese con giocatori con problemi fisici, specialmente nel reparto difensivo. L’Inter osserva, in vista del doppio confronto con il club spagnolo.

Inter, emergenza in casa Barcellona per la difesa

Secondo il portale Relevo l’infortunio del giovane difensore uruguaiano Ronald Araujo è più grave del previsto. Il centrale blaugrana ha riportato un infortunio serio nella zona degli adduttori della gamba destra e i medici del club valutano l’eventuale operazione. Un serio problema per Xavi.

Nelle ultime settimane si è fermato infatti anche Kounde. La difesa del Barcellona rischia di restare fermo per diverse settimane e salterà sicuramente le sfide di Champions League contro l’Inter. Una piccola buona notizia per i tifosi e per il club nerazzurro in vista del grande big match.