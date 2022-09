Juventus-Bologna, il nuovo modulo di Allegri e la scelta su Bonucci

Juventus-Bologna potrebbe rappresentare il nuovo crocevia della stagione bianconera. Allegri obbligato alla vittoria per dare credibilità all’ambiente juventino e per consolidare nuovamente la sua posizione in panchina

La Juventus si prepara al cambio di marcia in vista della ripresa del campionato. Bianconeri impegnati nella sfida contro il Bologna, match valido per l’8^ giornata di Serie A. La sensazione è che Allegri voglia far ritorno in maniera definitiva al 3-5-2, con Milik promosso titolare al fianco di Vlahovic.

3-5-2 per consolidare maggiormente la fase difensiva e per dare la possibilità ai centrocampisti di inserirsi negli spazi e appoggiare la manovra offensiva. Kostic agirà da quinto di sinistra, mentre sulla destra sarà confermato Cuadrado, apparso decisamente in ombra in questa prima fase della stagione.

Detto questo, occhio anche alla fase offensiva. Vlahovic, come detto, sarà affiancato da Milik, ma l’ex Fiorentina dovrà cercare di ritrovare la massima serenità e la voglia di ritornare decisivo con naturalezza e libertà mentale.

Juventus-Bologna, la decisione su Bonucci: le novità

Attenzione anche al capitolo Bonucci. Allegri, a prescindere dallo schieramento della difesa a tre, potrebbe decidere di bocciare nuovamente il capitano bianconeri dal primo minuto. Al centro della difesa potrebbe agire Bremer con Gatti sul centro-destra e Danilo centro-sinistra.

Un’altra bocciatura che potrebbe stoppare definitivamente il rapporto tra l’allenatore della Juventus e il difensore bianconero. Di Maria, come noto, sarà squalificato per due giornate, al suo ritorno non è escluso che Allegri possa decidere di schierarlo nel ruolo di mezz’ala e non in quello di seconda punta.