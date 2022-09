Juve, nuovo allarme infortuni: sale l’ansia per un Nazionale

Tengono banco gli infortuni in casa Juventus. Continuano il lavoro di recupero di Rabiot e Locatelli, i quali potrebbe tornare in campo già nella prossima giornata contro il Bologna. Occhio, però, al nuovo allarme dal Brasile

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Bremer, nelle ultime settimane, avrebbe accusato un leggero fastidio al ginocchio, e avrebbe giocato le ultime partite con questo problemino fisico. Piccolo allarme in casa Juventus, ma nelle ultime ore starebbe trapelando ottimismo.

Bremer dovrebbe restare in ritiro con la Nazionale brasiliana, ma non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nell’imminente sfida del Brasile. Come detto, nessun particolare allarme, anche perchè lo staff medico verdeoro e quello della Juventus continuano a restare in contatto.

Nessuna particolare preoccupazione per Allegri. Il tecnico bianconero, come rivelato dalle ultime indiscrezioni, riabbraccerà il suo difensore già in vista dell’8^ giornata di campionato contro il Bologna. Sono attese conferme e il definitivo via libera.

Infortuni Juventus, le condizioni di Rabiot, Locatelli e Chiesa

Dubbio Bremer, ma attenzione anche alle condizioni di Locatelli e Rabiot. L’ex Sassuolo dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Bologna. Dopo le recenti dichiarazioni di Allegri, però, il centrocampista bianconero potrebbe accusare un leggero calo psicologico (“Il mio centrocampo titolare era stato ideato per essere formato da Rabiot, Paredes e Pogba, n.d.r”).

Locatelli lavorerà ancora a parte, stesso discorso per Rabiot. Allegri spera di poterli recuperare entrambi. Occhio anche a Chiesa: l’ex Fiorentina viaggia spedito verso il ritorno in campo. Dopo la sosta potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo: rientro previsto nel mese di novembre, anche se Allegri lo gestirà con le pinze.