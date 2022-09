Calciomercato Lazio, Sarri non molla la presa: ecco chi vuole a gennaio

Continua la rincorsa all’Europa che conta in casa Lazio. Il club biancoceleste sta provando ad accontentare tutte le richieste del tecnico.

La Lazio di Maurizio Sarri ha sinora iniziato la stagione in maniera positiva. La squadra biancoceleste ha avuto fino ad ora un rendimento altalenante, ma nel complesso l’andamento sia in Italia che in Europa è positivo. Sarri deve fare i conti con un problema non da poco.

L’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile è stato recentemente alle prese con problemi fisici, situazione che lo ha costretto tra l’altro a saltare la sfida di Nations League contro l’Inghilterra. Oggi l’attaccante si sottoporrà ad ulteriori esami medici e la società biancoceleste attende novità.

Sia Sarri che la Nazionale non vogliono perdere il proprio bomber con in particolare la società capitolina che non ha un vero sostituto. La Lazio ha realizzato un buon mercato nell’ultima sessione, ma l’unica vera pecca riguarda il mancato arrivo di una punta di peso per sostituire Ciro. Il giocatore è una pedina fondamentale ma nel club manca un sostituto in quel ruolo.

Lazio, si pensa a Caputo per Gennaio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Lazio è a caccia di un attaccante di esperienza che possa, di tanto in tanto, far rifiatare Immobile. La società è consapevole di questa necessità ed è pronta a tornare sul mercato, tornando tra l’altro su un nome già chiesto in passato.

La Lazio ha infatti messo nel mirino il centravanti della Sampdoria Ciccio Caputo, bomber di razza e di peso che può dare il cambio all’attaccante campano. La rosea sottolinea però che mancano ancora mesi al calciomercato e con un Mondiale di mezzo andranno fatte ancora importanti valutazioni sul possibile arrivo.