“Ecco cosa voleva Mourinho…”: Roma, la verità sulla cessione improvvisa

La Roma ha condotto operazioni di calciomercato mirate, ma di una in particolare ha parlato lo stesso giocatore interessato: queste le sue parole.

La Roma ha seguito in ottica mercato un percorso ben delineato. Portando in squadra grandi campioni come, ad esempio, Paulo Dybala. Altri giocatori, invece, hanno detto addio. E proprio uno dei giocatori che ha salutato il club giallorosso ha rivelato com’è andata.

A dire addio, nel corso del mercato della scorsa estate, c’è stato tra gli altri anche Jordan Veretout. Il francese ha deciso di lasciare il club giallorosso per tornare in Francia e andare a vestire la maglia del Marsiglia.

Proprio di questa separazione, allora, ha parlato lo stesso centrocampista. Spiegando appunto quelle che sono state le sue ragioni. E rivelando anche la posizione di José Mourinho in merito all’operazione di mercato.

Calciomercato Roma, Veretout rivela com’è andato con il trasferimento al Marsiglia: questo il ruolo di Mourinho

Così ha quindi parlato Jordan Veretout, ai microfoni di ‘Goal’, dell’addio alla Roma e di come tutto è andato verso la separazione: “Eravamo in trattativa con il Marsiglia da molto tempo. Volevo qualcosa di diverso dall’Italia e tornare in Francia. Anche gli ultimi mesi con la Roma sono stati difficili sotto certi aspetti e avevo bisogno di cambiare aria per continuare a crescere”.

“Quando il Marsiglia mi ha contattato – ha rivelato Veretout – ho deciso subito di partire. Soprattutto perché avrei giocato in Champions League con uno stadio pazzesco. È sempre difficile quando si passa da un titolare a un sostituto. Ho dovuto cambiare anche questo”.

“Ho 29 anni – ha spiegato e concluso il centrocampista – e voglio giocare a calcio. Quando il Marsiglia è venuto a presentarmi il suo progetto, volevo assolutamente andarmene. Anche se Mourinho ha anche provato a farmi restare. Ma ha capito la mia scelta di partire, di tornare in Francia, anche per la mia famiglia”.