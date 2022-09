“Non bisogna farlo…”: Roma, l’analisi sul limite di Mourinho

La Roma di Mourinho procede nel proprio percorso tra Serie A ed Europa League, ma l’obiettivo del tecnico giallorosso è solamente uno.

La Roma sta per riprendere con il proprio percorso tra Serie A ed Europa League, in attesa che arrivi il termine per gli impegni della nazionale. Le ambizioni di José Mourinho e del club giallorosso sono di volta in volta più elevate. Ecco quale sarebbe perciò l’obiettivo del tecnico portoghese.

La Roma sta per tornare in campo al seguito del proprio allenatore. I Friedkin, stagione dopo stagione, stanno rinforzando un progetto ben preciso. Un progetto che punta ad essere vincente, come anche gli acquisti dell’ultimo mercato hanno dimostrato.

Il tecnico portoghese, di per sé, ha poi grandi capacità e soprattutto un obiettivo ben preciso. Proprio di questo ha parlato il noto agente Alessandro Canovi. C’è una cosa precisa che non bisogna chiedere a Mourinho, perché tanto l’idea dell’allenatore è un’altra.

Roma, Mourinho ha un progetto ben preciso e Canovi dice la sua: “Gli interessa solo vincere”

In diretta ai microfoni di ‘TMW’ ha parlato proprio del tecnico giallorosso il noto agente Alessandro Canovi: “Mourinho è questo, bisogna aspettare la fine del campionato. Non bisogna chiedergli il bel gioco, gli interessa solo vincere“, questo il suo ‘limite’ che si rivela un punto di forza. “L’anno scorso la Roma ha vinto un trofeo internazionale in questo modo”, ha sottolineato.

“C’è un percorso – ha continuato Canovi spiegando il suo pensiero – e la Roma ha l’allenatore più carismatico del campionato. Ora è presto, bisogna aspettare aprile per dare dei giudizi”. Ha poi concluso: “Gli acquisti della Roma hanno una logica, sono sensati. Si vede che c’è un progetto coerente con quello che è stato fatto lo scorso anno. Una squadra solida e quadrata”.