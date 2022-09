Fantacalcio, De Ketelaere gela i suoi allenatori: a dirlo è lui stesso

Il giocatore approdato al Milan per volontà di Maldini ha oggi detto la sua su quanto sta vivendo in rossonero: il discorso è legato al Fantacalcio.

Il Milan di Stefano Pioli è alle prese con alcuni stop rimediati dai propri giocatori nel corso degli impegni con le rispettive nazionali. Alcuni appaiono più ‘pesanti’ di altri, ma l’obiettivo è tornare al meglio quanto prima.

Proprio da uno dei giocatori rossoneri, finito per settimane sotto la luce dei riflettori, sono arrivate parole incoraggianti in vista del futuro. E del Fantacalcio. Ai microfoni di ‘hln.be’ ha infatti parlato così Charles De Ketelaere.

Il centrocampista è stato fortemente voluto da Maldini, che non l’ha praticamente mai mollato fino a quando non ha portato a buon fine l’operazione che poi l’ha condotto al Milan. Del suo approdo e della sua voglia di fare sempre meglio ha parlato proprio lo stesso De Ketelaere.

Milan e Fantacalcio, parola a De Ketelaere: “Gol? Ci sto lavorando. Cerco di non pensare troppo alla pressione”

Così ha quindi parlato De Ketelaere ai microfoni di ‘hln.be’: “So di avere ancora molto da imparare. Sono consapevole di cosa posso fare e cerco di migliorare il più possibile. L’obiettivo è quello di aiutare la squadra. Il gol? È qualcosa su cui sto lavorando, spero di segnare presto”.

“Entro in ogni partita – ha spiegato – con l’idea di essere importante. Voglio puntare a fare assist e a segnare. Ma non voglio nemmeno attribuire troppa importanza ai gol. Se arrivano in modo naturale, meglio. Ma è normale che sia nella mia testa, visto che ogni calciatore vuole segnare ed essere importante”.

“Ci sono – ha poi concluso – sempre alti e bassi nel mondo del calcio. Ovvio che preferisco la positività alla negatività. Faccio del mio meglio per questo. Cerco di non pensare troppo alla pressione. È così che sono sempre stato e spero di poter rimanere così”.