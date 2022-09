Inter, ufficialità e colpo di scena: la decisione fa esultare i tifosi

Inizio stagione molto difficile in casa Inter. Il club nerazzurro è alle prese con numerose difficoltà in questa fase iniziale di stagione.

L’inizio stagione dell’Inter di Simone Inzaghi è stato piuttosto traumatico. Il club nerazzurro ha iniziato il campionato e la Champions League con ben quattro sconfitte e l’ultimo ko di Udine ha allarmato e non poco i tifosi. L’obiettivo scudetto e la qualificazione agli Ottavi di Champions già iniziano a scricchiolare.

La società ha fatto molto nell’ultima sessione di calciomercato. ha blindato tutti i big ed è riuscito nel riportare Romelu Lukaku in maglia nerazzurra. Il ritorno del centravanti belga non ha rispettato le aspettative dei tifosi, complice un infortunio che ha tenuto ko il bomber nelle ultime settimane.

Lukaku è ormai sempre più vicino a riprendersi la squadra e vuole riportare in alto l’Inter. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Romelu è pronto al rientro per il big match dopo la sosta contro la Roma dell’ex Josè Mourinho. Martedi ci sarà l’ultimo esame di controllo prima del via libera dei medici.

Lukaku vuole solo l’Inter, no al Chelsea

In casa nerazzurra arrivano inoltre buone notizie circa il futuro del bomber che ha portato l’ultimo scudetto alla società di Zhang. Come sottolinea la rosea Lukaku è felice all’Inter e neanche gli ultimi cambiamenti al Chelsea cambieranno le cose. L’ufficialità dell’addio di Tuchel e l’arrivo di Potter in panchina non ha portato clamorosi colpi di scena e Romelu è deciso a restare a Milano, dicendo addio definitivamente al possibile ritorno al Chelsea.

L’obiettivo del giocatore e del club ora è la sfida con la Roma e Lukaku, salvo sorprese, partirà dal primo minuto. Buone notizie per l’Inter ed i suoi tifosi, che, hanno una nota lieta, in un periodo abbastanza buio. Romelu Lukaku è pronto a riprendersi l’Inter.