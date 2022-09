Colpo da 100 milioni: Barcellona, Xavi ne vuole un altro ancora

Il tecnico del Barcellona Xavi non è ancora soddisfatto e sta chiedendo alla dirigenza un altro sacrificio per migliorare la rosa

La partenza del Barcellona è lontana parente di quella dello scorso anno. I blaugrana in campionato hanno vinto le ultime cinque gare. L’unico mezzo passo falso risale alla prima giornata quando la squadra di Xavi ha pareggiato contro la ‘bestia nera’ Rayo Vallecano.

In Champions League si è registrata invece l’unica sconfitta maturata fin qui, contro il Bayern Monaco in una gara in cui i blaugrana hanno sciupato chiare occasioni per sbloccare il risultato quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0. Gli acquisti della campagna estiva, uniti agli interventi già compiuti in inverno, hanno migliorato la qualità della rosa ma Xavi non è ancora soddisfatto.

Barcellona, Xavi ha ancora un obiettivo di mercato: il tecnico catalano vuole Bernardo Silva, affare da 100 milioni

L’allenatore catalano vuole abbellire ulteriormente la sua rosa. Il tecnico per migliorare ancora la qualità dell’organico ha in mente un vecchio pallino: Bernardo Silva. Il calciatore portoghese del Manchester City è un obiettivo di mercato dei blaugrana fin dal giorno dell’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona.

Secondo quanto riferito da ‘Mundo Deportivo’, quotidiano catalano attento all’informazione blaugrana, l’allenatore dei culè non ha ancora tolto gli occhi da Bernardo Silva, elemento che il Barca ha già provato a sottrarre a Pep Guardiola negli ultimi mesi ma senza efficacia.

La corta ora è destinata ad essere riattivata. Il Manchester City chiede una cifra importante per il centrocampista, individuato da Xavi per dare consistenza alla sua squadra. Gli inglesi chiedono circa 100 milioni di euro tra parte fissa (80 milioni) e bonus.