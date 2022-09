“Non esiste…”: Milan, la sentenza di Maldini sul rinnovo di Leao

In casa Milan arrivano le parole di Paolo Maldini sul rinnovo di Rafael Leao, in scadenza nel 2024

Il Milan sta vivendo un periodo positivo della sua stagione. Ha perso contro il Napoli, ma l’ottima prestazione fa ben sperare Pioli e tutti i tifosi. Le prossime sfide con il Chelsea, invece, saranno decisive per il passaggio del turno in Champions League. Certo, bisognerà valutare gli infortuni, ma in ogni caso restano tutti uniti nella stessa direzione. Maldini, inoltre, sta andando avanti col proprio progetto.

Un progetto fondato sull’acquisto di giovani in grado di affermarsi come campioni. Come Rafael Leao, che ha le potenzialità per diventare uno dei calciatori più forti d’Europa. Tant’è vero che Chelsea, PSG e Manchester City si sono fatte avanti per acquistarlo. Molto dipenderà dall’esito della trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024.

Milan, Maldini parla del rinnovo di Leao

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del rinnovo di Rafael Leao: “Ci interessa ciò che dice lui e capisce che il suo percorso dev’essere qui, ce lo ha detto. Avrà tutto per competere se la squadra crescerà, ci sarà una trattativa, siamo consapevoli che i giocatori forti devi valorizzarli economicamente”. Poi il direttore tecnico dei rossoneri continua: “Non esiste un giocatore incedibile, vale per tutte le squadre del mondo. Con lui ci sono buone possibilità di trovare un accordo per il rinnovo”.

Un punto molto importante messo da Maldini sulla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao. Se l’esterno offensivo portoghese non dovesse rinnovare, dovrà per forza di cose andar via nell’estate del 2023 per evitare che il Milan lo perda a zero. Anche se non sarebbe la prima volta che i rossoneri lascino andar via un campione in scadenza di contratto: è successo con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie.