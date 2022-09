Roma, intensa di massima a sorpresa per i tifosi: firma in arrivo

La Roma di Josè Mourinho continua a vivere con un andamento altalenante. Intanto la società pensa al mercato.

La Roma di Josè Mourinho è stata una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Tanti acquisti di qualità ed una rosa rinforzata rispetto a quella della scorsa stagione, interessanti novità e tanto entusiasmo in casa giallorossa. L’ottimismo dei tifosi è rallentato però nelle ultime settimane.

La squadra allenata dal tecnico giallorosso ha vissuto un rendimento altalenante ed, oltre a ciò, il tecnico ha dovuto fare i conti con diversi infortuni di rilievo. La società capitolina ha subito perso per infortunio Georginio Wijnaldum mentre Matic e soprattutto Nicolò Zaniolo hanno costanti problematiche fisiche.

Un giocatore, spesso fondamentale per la squadra giallorossa, è senza dubbio il centrocampista Bryan Cristante. Mourinho lo ha in passato utilizzato come difensore, in caso di emergenza, e Cristante si è sempre fatto trovare pronto. La Roma è soddisfatto del rendimento del giocatore ed è pronta a blindarlo.

Roma, pronto il rinnovo per Cristante

Secondo quanto riportano i colleghi di Tuttosport il club giallorosso è pronto a prolungare il contratto di Cristante e proporgli anche un adeguamento. Per il giocatore sarebbe pronto un prolungamento fino al 2027, a 3 milioni di euro annuali, bonus compresi.

Cristante vive ormai la sua quinta stagione consecutiva con la maglia della Roma ed ha collezionato, in tutte le competizioni, 183 presenze e 11 reti. Un ruolino di marcia importante per il giocatore che è ormai diventato molto prezioso per Mourinho e per tutto lo scacchiere tattico giallorosso.