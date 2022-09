Roma, doppia gioia per Mourinho: che notizia prima dell’Inter

La Roma si prepara alla trasferta da dover giocare a Milano contro l’Inter: non ci sarà Mourinho in panchina ma arriva comunque una doppia gioia.

La Roma di José Mourinho si prepara ad affrontare la trasferta a Milano per giocare contro l’Inter dopo la sosta per le nazionali. Riparte la Serie A e ripartono i big match. Non ci sarà il portoghese in panchina con i giallorossi ma arriva comunque una doppia buona notizia.

La Roma si appresta, quindi, alla grande sfida contro l’Inter, per questa stagione 2022/23. Simone Inzaghi non avrà sicuramente a disposizione Marcelo Brozovic, che comunque sarebbe stato squalificato, mentre sembrerebbe farcela Romelu Lukaku.

In casa giallorossa, invece, pesa l’assenza di José Mourinho in panchina (sempre per squalifica) ma nel frattempo è arrivata, tramite ‘Sky Sport’, la notizia di un doppio recupero che fa ben sperare. Ecco le ultime.

Roma, recuperati El Shaarawy e Kumbulla in vista del big match con l’Inter: le novità sulle loro condizioni

La Roma si prepara all’importante trasferta che la attende e con cui raggiungerà San Siro per affrontare l’Inter. Lo stadio nerazzurro non potrà riservare la solita accoglienza a Mourinho che sarà assente sulla panchina giallorossa ma sarà con ogni probabilità in tribuna.

Da ‘Sky Sport’, invece, arrivano novità importanti in merito a due recuperi. Si tratta di El Shaarawy e Kumbulla. Entrambi i giocatori avevano, prima della sosta, rimediato due lesioni muscolari. Ora, quindi, entrambi le hanno anche smaltite e sono tornati ad allenarsi in gruppo a Trigoria. Ci saranno perciò contro l’Inter.

Per Pellegrini e Dybala, invece, la parola d’ordine è prudenza. Il primo sta ritornando a lavorare in gruppo in maniera graduale. Mentre il secondo, convocato e partito al seguito dell’Argentina, è tornato ad allenarsi con il gruppo della propria nazionale ma sarà a Roma solamente giovedì sera.