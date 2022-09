Crisi Vlahovic-Juventus, spunta fuori il ‘colpevole’: l’ex non si trattiene

Dusan Vlahovic è uno dei giocatori più in difficoltà in questa fase iniziale della stagione della Juventus di Massimiliano Allegri.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta trovando diverse difficoltà in questo inizio di stagione. I problemi in difesa, gli infortuni e le difficoltà in attacco dove, per motivi diversi, Di Maria, Kean e Dusan Vlahovic stentano a decollare. Intanto il tecnico bianconero è nel mirino della critica e dei tifosi.

Proprio l’ex attaccante della Fiorentina è uno dei problemi principali della squadra torinese. La Juve fatica a creare occasioni e segnare ed il bomber, suo malgrado, appare in grosse difficoltà. L’ex attaccante Luca Toni ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport il periodo complicato di Dusan. Ecco le sue parole:

“Il centravanti è il giocatore che risente di più del momento difficile della squadra. Un giocatore importante però può sempre far una giocata in queste situazioni ed al momento a lui non riesce”. Poi l’ex giocatore ha continuato: “Lui è un killer d’area, quindi ha bisogno che arrivano i palloni in area e questo al momento accade raramente”.

Toni sulla crisi di Vlahovic

Toni ha analizzato i problemi di Vlahovic e lo ha caricato invogliando a fare meglio: “I top player sono quelli che ti fanno vincere la partita da soli, lui è ancora molto giovane, è alla Juve da meno di un anno ed ha bisogno di crescere. La strada per diventare un grande bomber è questa”.

L’attaccante classe 2000 ha disputato finora 8 presenze, realizzando 4 gol, e trovando numerose difficoltà a segnare su azione. Persino il suo compagno di reparto, il neo acquisto Milik, sembra fare meglio. Toni ha cosi chiosato: “Ora non è lui che trascina la squadra, ma ne è trascinato. Quando parliamo di grandi attaccanti sappiamo che possono fare anche il contrario”.