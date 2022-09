Torino, disgelo dopo la lite: ma l’offerta di Cairo è bassa

Umberto Cairo e il Torino stanno lavorando ad un’operazione molto importante: tra le parti però non è ancora stata trovata l’intesa

Le ultime due sconfitte prima della sosta per le nazionali hanno frenato il cammino del Torino di Ivan Juric. Nonostante i due incidenti di percorso, il rendimento dei granata rimane positivo. Sabato però il calendario propone un altro impegno complicato per il ‘Toro’. La formazione torinese farà visita al Napoli al ‘Maradona’.

La società del presidente Urbano Cairo, intanto, è impegnata pure al tavolo delle trattative. Il centrocampista Sasha Lukic è in scadenza a giugno 2024. Il calciatore si è lasciato alle spalle lo screzio di inizio stagione con il tecnico Juric e tratta il rinnovo di contratto. ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione.

Torino, dirigenza al lavoro per il rinnovo di Lukic: le parti sono ancora divise da 300 mila euro

Il centrocampista del Torino Sasha Lukic ha ritrovato un posto da titolare dopo le turbolenze iniziali. Il calciatore serbo è sceso in campo dal primo minuto nelle ultime quattro partite. La dirigenza granata sta trattando il suo rinnovo ma al momento l’intesa tra le parti non è stata raggiunta.

Come spiega ‘Tuttosport’, il centrocampista percepisce 750 mila euro a stagione. Per firmare il rinnovo chiede una cifra più che raddoppiata rispetto ad ora. La sua richiesta, infatti, si aggira intorno a 1milione 8mila euro all’anno. Una cifra alla quale in questo momento la società del presidente Urbano Cairo non sembra voler arrivare. La forbice comunque non è nettissima perché i granata sono disposti a raggiungere un milione e mezzo. I 300 mila euro di differenza inducono all’ottimismo per il prosieguo delle negoziazioni delle prossime settimane.