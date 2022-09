Calciomercato Juventus, svolta in arrivo per gennaio: pronto l’assalto

La Juventus pensa già al mercato di gennaio. Arriva l’indiscrezione che racconta e fotografa le prossime mosse della Vecchia Signora.

Tante difficoltà, dentro e fuori dal campo. E anche il secondo anno di questo Allegri-bis non sembra essere partito con il favore della sorte. Anzi la Juventus fatica e lo fa in maniera preoccupante, in Serie A e in Champions League. Una campanello d’allarme per la dirigenza bianconera, che nel corso dell’ultimo mercato non aveva lesinato sugli investimenti.

Mercato che adesso si prepara a puntellare, rivoluzionare e completare la rosa di Massimiliano Allegri. Sempre compatibilmente con il budget e, soprattutto, con quelle che saranno le uscite. Anche perché sono diversi i calciatori che non trovano il giusto spazio in questa Juventus. E l’idea di un possibile addio a gennaio per alcuni di questi prende sempre più corpo. Basta chiedere a Nicolò Fagioli, tra i principali indiziati per un addio ad inizio 2023.

Juventus-Fagioli, svolta in arrivo per gennaio: la Serie A prepara l’assalto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il gioiellino bianconero sembrerebbe pronto ad un addio a gennaio. Anche a titolo definitivo. Dopo l’exploit con la Cremonese in Serie B, Fagioli non ha ancora raccolto il giusto minutaggio ed il giusto spazio con la Juventus di Massimiliano Allegri. E in vista di gennaio potrebbe arrivare una svolta sul suo futuro.

Sassuolo, Empoli, Salernitana e la stessa Cremonese: la Serie A inizia a preparare l’assalto per uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni. Soprattutto i neroverdi sarebbero intenzionati a fare sul serio e andare oltre un semplice prestito. Dopotutto i rapporti tra le due società sono ottimi e si potrebbe trovare una corsia preferenziale.