Juve, scambio e rivoluzione totale: cosa ne penserà Allegri?

Massimiliano Allegri è fiducioso sul futuro della sua Juventus, che però resta protagonista di numerose voci di calciomercato.

Quale sarà il futuro della Juventus targata Massimiliano Allegri? Nonostante un inizio di stagione da incubo, il tecnico livornese è rimasto alla guida dei bianconeri e conta di invertire quanto prima la rotta come già è stato capace di fare in passato. Ai piani alti però i pensieri sono distribuiti sia sul breve che sul medio-lungo periodo.

Se infatti è fondamentale ripartire subito in campionato e Champions League – e in questo i prossimi rientri di Pogba e Chiesa potrebbero essere determinanti – dall’altra la società deve fare i conti con il pesante passivo messo a bilancio recentemente e con le continue voci di calciomercato che circondano l’ambiente.

A giugno 2023 molti giocatori potrebbero lasciare il bianconero. Si parla di Milik e Paredes, arrivati in prestito, e di Cuadrado, Di Maria e Rabiot che andranno in scadenza. Chiaro che la Juventus andrà ridisegnata, e tra i tanti nomi che potrebbero non far parte del futuro prossimo spunta a sorpresa anche quello di Wojciech Szczesny.

Cambio in porta per Allegri: via Szczesny, arriva De Gea?

Il portiere polacco, classe 1990, ha iniziato la quinta stagione come titolare in bianconero dopo aver studiato come erede di Gianluigi Buffon appena arrivato a Torino. Gode della massima fiducia da parte dell’ambiente, ma con il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe diventare appetibile già la prossima estate per molti club.

Tra questi, secondo il Sun, anche il Manchester United. I Red Devils starebbero infatti pensando di separarsi da David De Gea, e il nome di Szczesny figurerebbe come alternativa “low cost” all’argentino Emiliano Martinez dell’Aston Villa – valutato 50 milioni di euro – come prossimo guardiano dei pali.

La Juventus potrebbe così approfittare della situazione per provare a far fruttare la cessione del suo attuale portiere titolare. Al suo posto potrebbe essere promosso Mattia Perin oppure potrebbe arrivare proprio De Gea, che la prossima estate sarà disponibile come svincolato.