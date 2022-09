Nations League, che occasione per l’Italia: arriva l’ufficialità

Questa sera è stata ufficializzata la quarta partecipante alla Nations League. L’Italia di Mancini sarà impegnata nel prossimo Giugno.

Con la vittoria in trasferta contro l’ostica Ungheria l’Italia di Roberto Mancini si è qualificata per le Final Four di Nations League. Una piccola buona notizia per i tifosi della Nazionale, dopo la grande delusione e l’amarezza per l’eliminazione arrivata con i Playoff Mondiali. Gli azzurri sono qualificati con altre tre squadre per la competizione che si terrà a giugno 2023.

E’ stata ufficializzata questa sera l’ultima squadra che parteciperà alle Final Four di Nations League. La Spagna di Luis Enrique ha battuto di misura il Portogallo, vincendo in trasferta e ottenendo una bella quanto preziosa qualificazione. Le Furie Rosse ottengono una vittoria negli ultimi minuti di gioco.

Il Portogallo ha dominato il match da inizio alla fine sprecando diverse palle gol. Tra i lusitani giornata storta per la stella Cristiano Ronaldo, protagonista con diverse chance mancate. Luis Enrique ha fatto importanti cambi nella ripresa e nel finale è l’ex Juventus Alvaro Morata a regalare la vittoria per 1 a 0.

Italia, è attesa per la Nations League

Saranno Italia, Spagna, Croazia e Paesi Bassi le quattro squadre che si contenderanno la vittoria finale della Nations League. Gli azzurri hanno la grande chance di riscattare l’eliminazione del Mondiale e magari conquistare una vittoria in un trofeo ‘minore’ come appunto la Nations League.

Le semifinali della Nations League si disputeranno il prossimo 14 e 15 Giugno 2023 mentre la finale per il primo e per il terzo posto verranno disputate il successivo 18 Agosto. L’Italia salterà i Mondiali di calcio, ma gli azzurri affronteranno un’altra importante competizione nel prossimo mese di Giugno.