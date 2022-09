Italia, ora è anche ufficiale: il paradosso gela i tifosi

Per l’Italia di Mancini, dopo la vittoria del proprio girone di Nations League, c’è stato una sorta di ‘paradosso ufficiale’.

Dopo la grandissima delusione della mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, Roberto Mancini ha faticato tantissimo per cercare di risollevare l’anima di un gruppo sconvolto per non partecipare alla massima competizioni per le nazionali.

Il CT, consapevole che ci fosse il bisogno di una grandissima scossa tra le fila della squadra, ha chiamato tantissimi nuovi giocatori. Dopo qualche risultato molto deludente, vedi la netta sconfitta dello scorso giugno contro la Germania per 5-2, Roberto Mancini sta ottenendo più di qualche risultato.

L’Italia, infatti, è riuscita a vincere il proprio girone di Nations League e, quindi, ad accedere alla Final Four che si terrà in Olanda il prossimo giuno. Tuttavia, oltre a questo traguardo, per Roberto Mancini è arrivata un’altra ottima notizia che, però, per i tifosi italiani rappresenta una sorte di paradosso.

Che paradosso per l’Italia: la squadra di Mancini supera la Spagna nel ranking FIFA

Le vittorie contro Inghilterra e Ungheria, infatti, hanno permesso all’Italia di superare la Spagna di Luis Enrique nel ranking FIFA. L’Italia, di fatto, è ora al sesto posto della classifica guidata dal Brasile, mentre la squadra guidata da Luis Enrique è scivolata in settima posizione.

Questa speciale graduatoria non può che rappresentare un altro paradosso, visto che l’Italia non parteciperà al prossimo Mondiale. Lo stesso Roberto Mancini, dopo la vittoria contro l’Ungheria, ha ribadito che questi traguardi non compensano la mancata qualificazione per i primi Mondiali invernali della storia del calcio.