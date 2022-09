Milan, Pioli contento a metà: due forfait ma anche l’atteso rientro

Il Milan si prepara a rientrare in campo: ricomincia la Serie A e ad attendere i rossoneri c’è l’Empoli, novità non da poco per Pioli.

Sabato sera, primo ottobre, il Milan tornerà in campo dopo la sosta delle nazionali. I rossoneri si sposteranno allo Stadio Carlo Castellani per affrontare l’Empoli. In vista dell’8^ giornata di Serie A, quindi, ecco quali sono le novità per Stefano Pioli.

Il Milan sabato sera, alle ore 20:45, affronterà l’Empoli e Stefano Pioli sta facendo il punto della situazione su chi sarà disponibile e chi no. Il tecnico rossonero sta sperando che man mano gli indisponibili possano tornare a disposizione.

In merito a questo discorso, quindi, novità importanti ci sono in merito alle condizioni fisiche di Sandro Tonali, Ante Rebic e Divock Origi. Dal momento che le situazioni di Theo Hernandez e Mike Maignan richiedono più tempo per il recupero al 100%. Questi gli aggiornamenti.

Milan, queste le ultime sulle condizioni di Tonali, Rebic e Origi: uno di loro rientrerà già contro l’Empoli

Le ultime novità, in casa Milan, arrivano da ‘SportMediaset’. Stefano Pioli sperava di riavere in campo con sé, dopo la sosta per le nazionali, Sandro Tonali ma anche Ante Rebic e Divock Origi. Per quanto riguarda il centrocampista, mai effettivamente utilizzato da Roberto Mancini con l’Italia, il rientro è vicinissimo. Si è allenato in gruppo e ci sarà perciò già contro l’Empoli.

Diverso è il discorso per i due attaccanti. Pioli avrebbe voluto già riaverli al massimo delle condizioni fisiche, eppure entrambi stanno continuando ad allenarsi in maniera differenziata a Milanello. Non ci saranno perciò per l’8^ giornata. Leao e Bennacer, invece, sono tornati a Milano e avranno tutto il tempo di allenarsi al meglio per esserci al Castellani.