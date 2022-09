Infortunati Milan: riecco Origi, le novità su Calabria e Tonali

Tengono banco gli infortunati Milan in vista della prossima giornata di campionato. Pioli dovrà fare i conti con le assenze certe di Maignan, Theo Hernandez e Origi, quest’ultimo appena tornato dal Belgio

Su chi potrà contare Pioli in vista della sfida tra Empoli-Milan valida per l’8^ giornata di Serie A? Il tecnico rossonero difficilmente recupererà Origi, il quale viaggia spedito vero il ritorno, ma potrebbe tornare nell’elenco dei convocati solamente in occasione della 9^ giornata contro la Juventus.

Buone notizie, invece, per quel che riguarda Calabria e Tonali. Il terzino, dopo il recente ko muscolare, ha svolto l’allenamento in gruppo e potrebbe partire titolare già dal match contro l’Empoli. Stesso discorso per Tonali: noie fisiche superate, sarà regolarmente a disposizione di Pioli.

Da valutare, invece, le condizioni di Rebic, il quale potrebbe accomodarsi almeno in panchina, per poi trovare spazio nella seconda parte del match. Le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore.

Infortunati Milan, i tempi di recupero di Theo Hernandez e Maignan

Brutte notizie per Theo Hernandez e Maignan. L’esterno difensivo francese, dopo il problema muscolare all’adduttore dovrebbe stare fermo almeno tre settimane. Le sue condizioni e tempi di recupero saranno rivalutati con nuovi esami tra circa 10 giorni.

Stesso discorso per Maignan. Il problema al polpaccio sembrerebbe essere più grave del previsto, tanto da spingere il Milan a escluderlo dalla lista Champions in favore di Tatarusanu. Sono attese novità sui tempi di recupero in vista delle prossime settimane.