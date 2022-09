Crisi Inter-Inzaghi, retroscena a sorpresa: tutto svelato prima della Roma

L’Inter continua a vivere un momento di profonda crisi. Prima della Roma, arriva il retroscena su Inzaghi che fa discutere i tifosi.

Reagire per tornare a vincere e tornare a dare un segnale forte al campionato. Non ha molte scelte l’Inter, che sabato ospiterà la Roma dell’ex Mourinho per una delle gare più complicate di questo avvio di stagione. Una gara che può raccontare molto, soprattutto in vista del doppio confronto con il Barcellona in Champions League e delle delicate dinamiche che stanno prendendo corpo in Serie A.

Insomma, se Inter-Roma non vale una stagione, poco ci passa. Anche perché a Simone Inzaghi serve che la sua formazione inizi a macinare punti e dare risposte. Non solo per riprendere alla svelta il cammino verso la lotta Scudetto, ma pure per salvaguardare una panchina che si fa sempre più scricchiolante con il passare delle giornate. E il retroscena che sbuca fuori prima della gara coi giallorossi, di certo, non farà stare troppo tranquillo l’ex tecnico della Lazio.

Inter in crisi, occhio al retroscena su Inzaghi: tutto svelato in diretta

Retroscena che viene snocciolato e analizzato da Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’. Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, dove ha così sentenziato sul momento dell’Inter e sul futuro prossimo di Simone Inzaghi: “È chiaro che la gara contro la Roma sarà una di quelle che varranno quasi una stagione per i nerazzurri. Anche perché un’eventuale sconfitta contro Mourinho potrebbe avere effetti disastrosi in vista del Barcellona e dei prossimi impegni”.

Poi sul tecnico nerazzurro, Ravezzani continua su Inzaghi: “Di certo l’Inter ha deciso di tenerlo sulla propria panchina sino alla prossima sosta. In questo periodo dovrà dare delle risposte. Chiaro che già aver convocato un vertice nelle scorse giornate vuol dire un segnale preoccupante per il futuro prossimo del tecnico”.