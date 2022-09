Calciomercato, “Haaland in Italia”: l’annuncio che nessuno si aspettava

Il futuro di Haaland potrebbe essere in Serie A, arriva l’annuncio inaspettato

Il livello qualitativo della Serie A è calato rispetto agli anni ’90 e gli inizi degli anni 2000. Adesso i migliori giocatori del mondo aspirano alla Premier League o alla Liga, con qualche caso ‘sporadico’ in Francia e in Germania con PSG e Bayern Monaco. Competere per le big italiane non è semplice e infatti senza la Conference League della Roma dello scorso anno, per trovare una vittoria europea bisogna ritornare al 2010. Era l’Inter sempre allenata da Mourinho, che vinse il triplete.

Le parole del padre di Erling Haaland, però, fanno ben sperare. Il centravanti norvegese ha lasciato il Borussia Dortmund per approdare al Manchester City. Un acquisto spaziale da parte di Pep Guardiola, che non ha mai avuto un attaccante così forte: 14 gol in 10 partite tra Premier e Champions. Un bottino clamoroso, anche se non sorprendente.

Il futuro di Haaland è in Serie A

Alfie Haaland, padre di Erling, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del documentario ‘Haaland la grande decisione‘ e riportate dal Times. Il padre del centravanti norvegese ha parlato del futuro del suo giovane figlio: “Penso che Erling vorrà mettere se stesso alla prova in ogni campionato, restandoci tre o massimo quattro anni. Per esempio due anni anni e mezzo in Germania, poi in Premier, in Serie A e in Spagna…”. Parole molto interessanti che fanno capire l’ambizione del ragazzo.

Stando alle parole di Alfie, dunque, Erling dovrebbe restare al Manchester City per un paio di stagioni e mezzo. Poi inizierebbe di nuovo il tour in giro per l’Europa: “Ci volevano tutte le big -ha proseguito il papà di Haaland-, il City era la prima scelta, poi nell’ordine c’erano Bayern Monaco, Real Madrid e il PSG. Le altre erano più o meno allo stesso livello”. Insomma, i tifosi delle big in Serie A sognano l’arrivo di uno dei migliori centravanti del mondo, ma dovranno aspettare ancora un po’.