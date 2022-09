De Rossi in panchina, tifosi spiazzati: ammissione davanti alle telecamere

De Rossi continua a lavorare con l’Italia e a imparare quanti più segreti possibili per poter poi un giorno allenare: è arrivata a tal proposito un’ammissione.

Daniele De Rossi continua a lavorare al seguito della Nazionale Italiana e a imparare quanti più segreti possibili. L’ex calciatore potrà un giorno essere chiamato a diventare allenatore e l’obiettivo è arrivare a quel punto più che preparato. Ecco allora chi lo vorrebbe con sé: l’ammissione è arrivata davanti alle telecamere.

Walter Sabatini, dopo l’ultima esperienza in Serie A alla Salernitana, è tornato a parlare a ‘DAZN’ nel corso del programma ‘KickOff’. Innanzitutto ha parlato delle squadre che per lui possono avere la meglio al termine della stagione: “Il Napoli ha un gruppo che lotterà fino alla fine, è la squadra che giova meglio. Così come il Milan che resta una squadra formidabile”

“Quello che stanno facendo Napoli e Milan – ha aggiunto – è l’unica via possibile, ovvero andare su giocatori meno conosciuti, giovani e avere il coraggio di farli giocare. Non basta solo prenderli, bisogna farli giocare”. Ma non solo, perché il direttore sportivo ha poi rilasciato una rivelazione che ha spiazzato tutti proprio su Daniele De Rossi.

Su De Rossi c’è chi non ha alcun dubbio: Sabatini dice la sua ai microfoni di DAZN

Così ha quindi parlato ai microfoni di ‘DAZN’ nel programma ‘KickOff’, il direttore sportivo Walter Sabatini. In merito alla volontà di voler avere in squadra con sé in futuro l’ex calciatore, Sabatini ha rivelato: “Alla prima squadra che mi chiamerà non ho dubbi, mi porto Daniele De Rossi come allenatore“. Una rivelazione di non poco conto.

Infine ha dichiarato, sulla sua ultima esperienza con la Salernitana: “Non si fa un’impresa da soli. Ma con i calciatori, l’allenatore, la dirigenza e soprattutto con la gente di Salerno. Tra le tante cose che ho fatto nella mia carriera, questa è quella che mi ha dato più soddisfazione”.