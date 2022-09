Juventus-Salernitana, l’ammissione dopo il caos: parla il presidente

Si torna a parlare di Juventus-Salernitana e del caos esploso a fine partita: stavolta sull’argomento si esprime un diretto interessato.

Juventus–Salernitana ha fatto parlare a lungo. Messa in grave difficoltà dal perfetto approccio alla gara dei campani, la Vecchia Signora è andata sotto 0-2 prima di centrare il pareggio proprio nel finale. Anzi, a dirla tutta in pieno recupero sarebbe arrivato anche il gol vittoria, annullato però dal VAR.

Un intervento che a posteriori è stato valutato del tutto errato. L’occhio elettronico infatti non è riuscito a catturare la posizione di Candreva, che teneva in gioco il pallone finito poi alle spalle di Sepe. Un gol che avrebbe allontanato molte critiche nei confronti dei bianconeri e smosso la loro classifica, la peggiore dal dopoguerra.

Il concitato finale di gara è stato il tema di moltissime discussioni nelle settimane successive. E mentre la Serie A si prepara a sperimentare il fuorigioco semiautomatico, che di fatto dovrebbe cancellare questo tipo di errori, torna a parlare uno dei protagonisti di quella chiacchieratissima serata. E cioè il presidente della Salernitana Danilo Iervolino.

Juventus-Salernitana, Iervolino: “Ho condannato l’errore del VAR”

Il numero uno del club campano si è espresso sull’argomento nel corso di un’intervista concessa a Radio CRC: “Il VAR deve essere perfezionato, perché certi errori finiscono poi con il ripercuotersi sulla società. Comunque si è trattato di uno spettacolo così bello che avremmo voglia di rigiocarla, quella partita.”

“Ho subito condannato l’errore contro la Juventus, perché il calcio è un qualcosa in più” ha affermato, per poi esprimersi sul momento economico del calcio italiano: “Il settore sta crescendo in altre parti del mondo sotto l’aspetto finanziario. Noi dobbiamo trovare nuove energie, attirare i giovani verso questo sport, avere proiezioni e prospettive differenti”.

Due parole anche su Sassuolo–Salernitana, che domenica 2 ottobre vedrà per la prima volta una donna arbitro dirigere una partita di Serie A: “Maria Sole Ferrieri Caputi è bravissima, sono felice che ci arbitrerà in una data che diventerà storica per il calcio italiano. Ha conquistato tutto da sola con la sua personalità, spero che possa essere solo l’inizio”.