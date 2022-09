Milan, nuovo caso Donnarumma? La strategia di Maldini non lascia dubbi

Il Milan costretto a fronteggiare un altro complicato rinnovo di contratto: Maldini e Massara hanno pianificato la strategia da attuare.

Ieri Gerry Cardinale lo ha definito “un gigante addormentato” ricco di potenzialità da sfruttare. La conquista dello scudetto, per il presidente del fondo Redbird che di recente ha acquistato il pacchetto di maggioranza del club, per il Milan rappresenterà soltanto il primo passo. L’obiettivo infatti è quello di farlo tornare agli antichi fasi e renderlo competitivo ai livelli più alti sia in Italia che in Europa.

Un piano di crescita costante che Paolo Maldini e Frederic Massara, con il pieno sostegno economico della nuova proprietà, hanno intenzione di alimentare in due modi: acquistando a cifre sostenibili giovani prospetti da valorizzare e blindare i principali protagonisti della cavalcata conclusa, nell’ultima stagione, con la vittoria il titolo. In tal senso, sono diversi i dossier su cui sta lavorando la dirigenza.

Quello più scottante riguarda Rafael Leao, legato ai colori rossoneri fino al 2024. Le parti da ormai diverse settimane hanno iniziato ad interloquire, al fine di individuare una soluzione in grado di soddisfare tutti gli attori coinvolti. Gli incontri andati in scena, però, non sono bastati per trovare la quadra in merito al prolungamento del contratto. Ed in caso di mancata fumata bianca, il rischio che si arrivi ad una separazione già nella prossima estate è quanto mai concreto.

Milan, in stallo il rinnovo di Leao: il piano di Maldini e Massara

Il portoghese, attualmente, guadagna 1.4 milioni all’anno e per firmare ha chiesto un ingaggio da top player (intorno ai 7.5). La società, dal canto suo, non intende discostarsi dalla posizione già assunta in passato durante le trattative con Gianluigi Donnarumma e Franck Kessie. Sul piatto, quindi, Maldini e Massara metteranno al massimo 6 milioni. Una cifra ritenuta più che consona al valore del calciatore.

Il club, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è “determinato a rinnovare” e farà tutto il possibile per addivenire ad una nuova intesa. Tutto, però, dipenderà dalla decisione di Leao (rappresentato da Jorge Mendes) nonché dall’esito della querelle che vede protagonista l’ala sinistra e lo Sporting Lisbona. Il Milan attende. Sandro Tonali, Theo Hernandez e Fikayo Tomori hanno già detto “sì”.