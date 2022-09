Milan, triplo forfait: l’annuncio di Pioli lascia i tifosi di sasso

Il Milan giocherà domani sera contro l’Empoli, ma Pioli ha fatto un annuncio che ha lasciato un po’ tutti di sasso.

Dopo aver perso scontro lo scontro diretto contro il Napoli di Luciano Spalletti, il Milan domani sera scenderà in campo contro l’Empoli di Zanetti. I toscani sicuramente daranno qualche grattacapo ai rossoneri che, però, hanno quasi l’obbligo di vincere per cercare di ritornare in vetta.

Dell’importanza della gara contro l’Empoli ne ha parlato lo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa: “Loro proveranno a non farci giocare. Dovremo cercare di essere preparati. Adesso giocheremo 12 partite in soli 44 giorni, ma noi dovremo comunque mantenere la stessa mentalità. Dobbiamo dare sempre tutto in campo”.

Il tecnico del Milan ha poi continuato il suo intervento: “Perché stiamo facendo fatica a vincere in trasferta? Il nostro obiettivo è vincere sia in casa che fuori. L’unica volta che abbiamo disputato una partita non al nostro livello è stata quella contro il Sassuolo. Veniamo da una sconfitta e abbiamo una grandissima voglia di partire”. Pioli ha poi dato un annuncio che ‘ha lasciato di sasso i tifosi rossoneri’.

Milan, l’annuncio di Pioli: “Contro l’Empoli non ci saranno Origi, Maignan e Theo Hernandez”

L’allenatore rossonero, infatti, ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati: “Origi? Sta recuperando, ma comunque non sarà convocato per la gara contro l’Empoli. Gli altri giocatori ci saranno, mentre Maignan e Theo Hernandez, ovviamente, non saranno a disposizione”.

Queste ultime due assenze potrebbero portare più di qualche grattacapo a Stefano Pioli. Infatti, tutti sanno dell’importanza che hanno negli schemi del Milan sia Maignan che Theo Hernandez. Tutto l’ambiente rossonero spera che entrambi i calciatori tornino al più presto, anche se questo accadrà tra qualche settimana: esattamente una ventina di giorni per l’estremo difensore, mentre l’ex Real Madrid potrebbe tornare per la partita contro la Juventus di Allegri.