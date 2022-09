“De Ligt ha ragione”: Juventus, l’attacco di Moggi ad Allegri

Per la Juventus di Massimiliano Allegri bisogna registrare un altro duro attacco. Questa volta le critiche arrivano da Luciano Moggi.

Dopo la sosta per le nazionali, domani tornerà il campionato. La prima gara dell’ottavo turno di Serie A sarà al Maradona, dove il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà il Torino. Tuttavia il match di cartello del prossimo weekend sarà Inter-Roma. Ma oltre alla partita di San Siro, anche la partita della Juventus sarà sotto la luce dei riflettori.

I bianconeri, infatti, dopo la sconfitta sorprendente contro il Monza dell’ex Raffaele Palladino, sfideranno domenica sera il Bologna di Thiago Motta. La Juventus ha assolutamente l’obbligo di vincere contro gli emiliani sia per evitare di perdere ulteriore terreno sia per rispondere alle tantissime critiche subite in questo primo scorcio di stagione.

La ‘Vecchia Signora’, di fatto, è perennemente contestata da tutti: dai propri tifosi, dai media e anche dai suoi ex calciatori. Tra i più criticati dell’ambiente juventino bisogna sicuramente inserire Massimiliano Allegri, il quale ha ricevuto un duro attacco anche da Luciano Moggi.

Juventus, l’attacco di Moggi ad Allegri: “La squadra è poco allenata”

L’ex dirigente bianconero, infatti, ha scritto così sulle pagine del quotidiano ‘Libero’ sul periodo che sta attraversando la Juventus: “Non sta giocando bene. Il centrocampo, considerando anche l’assenza di Pogba e la scarsa condizione di Di Maria, non sta rendendo come avevano previsto la società. De Ligt ha ragione, perché la squadra è poco allenata. Si è data importanza ad una tournèe che non è per nulla allenante”.

Queste dichiarazioni di Luciano Moggi vanno ad aggiungersi alle critiche che sono arrivate alla Juventus dai vari de Ligt, per l’appunto, Zakaria, Dybala e Kulusevski. Tutti questi ex juventini, infatti, hanno evidenziato che il modo di giocare in questi ultimi anni della ‘Vecchia Signora’ non li ha aiutati ad esprimersi al meglio.