Emergenza totale Atalanta, l’ammissione di Gasperini fa tremare i tifosi

L’infermeria continua ad essere un problema in casa Atalanta, ad ammetterlo lo stesso tecnico Gasperini in conferenza stampa.

L’Atalanta ha iniziato questa stagione nel migliore dei modi. L’undici nerazzurro, per la prima volta fuori dalle coppe europee dopo diversi anni, ha potuto concentrare tutte le sue forze sulla Serie A. Fino a questo momento i risultati sorridono a Gasperini.

I bergamaschi sono infatti, alla vigilia di questo turno i campionato al primo posto in coabitazione con il Napoli e con un punto di vantaggio sui campioni in carica del Milan. Ciò che però preoccupa il tecnico Gasperini è l’infermeria che purtroppo non accenna a svuotarsi.

Di fronte ad alcuni recuperi importanti, Gasperini dovrà comunque continuare a fare a meno un altro po’ di diversi punti fermi della rosa. Senza contare i nuovi calciatori che sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Insomma, l’emergenza infortuni in casa Atalanta non sembra certo finire.

Atalanta, Gasperini fa il punto sulla situazione infortuni

A fare il punto della situazione è lo stesso tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini che in conferenza stampa aggiorna i giornalisti sull’infermeria nerazzurra, partendo da Djimsiti: “Djimsiti ha ripreso a correre. Tra una quindicina, ventina di giorni ne sapremo di più.”

Il tecnico ha poi parlato invece di altre situazioni, come quella di Duvan Zapata, che evidentemente richiederanno tempo. “Zapata deve ancora fare un esame.” ha continuato Gasperini. “Solo a quel punto possiamo capire quando potrà tornare ad allenarsi. Giovedì invece purtroppo si è fermato Zappacosta, mentre Demiral non si allenava dal match contro la Roma. Ed è tornato a farlo solamente ieri.”