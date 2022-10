La Juventus, in attesa del Bologna per l’ottava di Serie A, pensa sotto traccia costantemente al mercato: ecco l’ultima idea.

La Juventus deve ripartire con il piede giusto, tra Serie A e Champions League, per mettersi alla spalle l’ultimo periodo certamente non semplice. Periodo vissuto tra la scorsa stagione e l’inizio di questa nuova. Nel frattempo, sotto traccia, il club continua a pensare comunque al mercato. Spunta in questo senso una nuova idea.

La Juventus pensa a come ripartire, dopo la sosta per le nazionali, nel migliore dei modi al seguito di Massimiliano Allegri. La società non mette il tecnico in discussione ma i numeri gli chiedono certamente qualcosa in più.

Nel mentre, in ottica calciomercato, è spuntata un’idea che sorprende. Specialmente se si pensa alle qualità mai effettivamente messe in mostra dal calciatore con la maglia della Vecchia Signora. Queste, quindi, sono le ultime arrivate da oltreoceano in merito a Kaio Jorge.

Calciomercato Juventus, arrivano novità in merito a Kaio Jorge: può partire in direzione Flamengo

Kaio Jorge è arrivato, con grandi aspettative, dal Brasile alla Juventus il 17 agosto del 2021. Il suo contratto con il club bianconero scadrà il 30 giugno 2026. L’attaccante, poco dopo essere arrivato a Torino, ha rimediato un infortunio al ginocchio che ancora non gli permette di tornare a disposizione.

Adesso perciò per lui la Juve sembra avere altri progetti. L’intenzione primaria è quella di riaverlo in campo prima possibile. Una volta tornato al 100% delle sue condizioni, come riferito dal media brasiliano ‘RubroNews’, il giocatore potrebbe tornare proprio in Brasile. Tra le file del Flamengo che lo vorrebbe, in prestito, già a partire da gennaio.