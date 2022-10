“Ma che ha fatto?”: caos Atalanta-Fiorentina, scoppia la polemica

Caos in Atalanta-Fiorentina, scoppia la polemica per l’episodio che ha coinvolto il giocatore viola: cosa è successo in campo.

Atalanta-Fiorentina è attualmente alla ripresa. La squadra di Italiano vuole ritrovare la facilità del gol, mentre la Dea vuole confermarsi ai piani alti della classifica. Da agganciare, al primo posto, c’è infatti il Napoli di Spalletti. In campo però è scoppiato il caos.

L’Atalanta gioca in casa contro la Fiorentina e, dopo l’intervallo, il risultato è stato ora sbloccato da un gol di Lookman. Un episodio in particolare, però, ha fatto scoppiare il caos e ha riguardato un momento in particolare.

Ad essere coinvolto, infatti, è stato un giocatore viola nello specifico. Si tratta di Christian Kouame, preferito a Cabral e a Jovic da Vincenzo Italiano in questa gara in trasferta contro la squadra di Gian Paolo Gasperini. Questo è quanto avvenuto in campo al Gewiss Stadium.

Atalanta-Fiorentina, l’episodio che ha coinvolto Kouame ha fatto scoppiare il caos: la polemica

L’Atalanta è scesa in campo al Gewiss Stadium contro la Fiorentina e al momento il risultato della gara si è sbloccato. È perciò sull’1-0. Un episodio in particolare, nel corso del primo tempo, ha interpellato anche il Var.

Protagonista è stato Christian Kouame, scelto come punta centrale dell’attacco di Italiano. L’attaccante ha raggiunto una palla in gioco pericoloso, alzando molto il piede e di fatto sfiorando il volto di De Roon. L’arbitro Irrati aveva estratto immediatamente il cartellino rosso, condannando il giocatore all’espulsione.

È stato poi però richiamato al Var per modificare la decisione, visto che il contatto effettivamente non c’è stato. Proprio da qui è scoppiata la polemica, poi rientrata con il cambio in un cartellino giallo, per i tifosi viola e per tutta la panchina. La domanda è stata infatti fondamentalmente una: “Ma che rosso diretto hanno dato a Kouame?”.