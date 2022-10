Dopo la vittoria contro la Salernitana, il Lecce di Marco Baroni ospita al Via del Mare la Cremonese di Alvini

Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato in trasferta contro la Salernitana di Nicola, il Lecce ospita la Cremonese di Alvini. I pugliesi cercheranno sicuramente di vincere, visto che con i tre punti di oggi potrebbero fare un bel salto in classifica.

La Cremonese, invece, arriva al match del Via del Mare dalla cocente sconfitta rimediata in casa prima della sosta contro la Lazio di Maurizio Sarri. I lombardi necessitano di punti, visto che sono ultimi in classifica insieme alla Sampdoria di Giampaolo.

Lecce-Cremonese, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore Baroni.

Cremonese (3-4-2-1): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Meité, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia, Buonaiuto; Okereke. Allenatore Alvini.