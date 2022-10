Un curioso retroscena è stato svelato dopo che la Lazio di Sarri ha battuto sonoramente lo Spezia di Gotti.

Nella gara delle 12.30 c’è stato il nettissimo successo della Lazio contro lo Spezia per 4-0. Nonostante il risultato, la gara per i capitolini non è cominciata nel migliore dei modi, considerando il rigore sbagliato da Immobile e la grande occasione capitata sui piedi di Kiwior sventata da Lazzari.

Dopo aver tirato un gran sospiro di sollievo per lo spavento iniziale, la Lazio ha cominciato un gran bellissimo monologo. I padroni di casa sono prima passati in vantaggio con Zaccagni e poi hanno raddoppiato con la prima rete in biancoceleste da parte di Alessio Romagnoli.

La partita è stata poi chiusa definitivamente dalla doppietta realizzata da Milinkovic-Savic. La Lazio di Maurizio Sarri ha sicuramente mostrato la grandissima superiorità che ha nei confronti dello Spezia, anche se qualcosa in più dai liguri ci si poteva aspettare. Infatti, proprio sui bianconeri, nel post gara è stato svelato un retroscena severissimo.

Lazio-Spezia, il retroscena svelato da Gotti: “Tanti ragazzi mi hanno detto di avere qualche problemino”

Luca Gotti, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “L’approccio è stato fin troppo molle. L’avevo visto già prima della gara, negli spogliatoi. Tanti ragazzi mi avevano detto di avere qualche problemino, di non essere al 100%. Non puoi venire all’Olimpico e concedere tutti questi spazi alla Lazio”.

L’allenatore dello Spezia ha poi concluso il suo intervento: “Per cercare di strappare un risultato positivo in questo stadio serve fare le cose fatte per bene, invece, abbiamo concesso un calcio di rigore dopo appena 50 secondi dal fischio iniziale”.